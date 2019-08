Tek objavljena snimka s kamere koja se nalazila na uniformi policajca, tzv. body cam, o smrtnom slučaju koji se dogodio 2016, otkrio je da policija iz Dalasa (SAD) jeste ismijavala muškarca koji je umirao pred njihovim očima...

Tony Timpa (32) preminuo je na jednom parkingu u avgustu 2016. godine, nakon što su ga držali 'prikovanog' za tlo skoro 14 minuta. Ono što je posebno potresno jeste to što je čovjek sam pozvao policiju, tražeći pomoć, uz poruku da je zaboravio uzeti lijekove za šizofreniju i depresiju.

Nakon što se ovo dogodilo, porodica je izrazila sumnje u zvaničnu verziju događaja (muškarac se opirao, policajci su bili ljubazni, hitna je odmah pomogla, itd.) i tek je sada, nakon tri godine pravne borbe, Federalni sud u Americi odobrio da se javno objavi snimak s "body cama" kako bi se istina konačno saznala.

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujući:

Ono što se znalo jeste da je Timpa pozvao 911 (broj za hitne službe u SAD-u) i kazao je službeniku da je uplašen. No, bez obzira na to, policajci koji su stigli na lice mjesta, bacili su ga na pod, stavili mu lisice, bez obzira na to što je muškarac bez prestanka plakao, govoreći "ubićete me...". Tačno 30 puta je čovjek zamolio da mu pomognu.

Potom se čovjek onesvijestio, no policajci su pretpostavili da je zaspao, nisu provjerili da li diše niti da li ima puls. Na snimku se čuje kako mu se smiju, kako se šale da ga treba probuditi za školu i da će mu napraviti vafle za doručak. Jedan se čak i dere "pusti me mama još pet minuta", a u tom trenutku mu tehničar hitne pomoći daje žestok sedativ.

Prošlo je najmanje četiri minute dok su shvatili da Timpa ne daje znake života i počeli su sa oživljavanjem. Policajci su poslije tvrdili da mu je "nos bio u travi i da je hrkao", no ispostavilo se da su bili posljednji udisaji ovog nesretnog čovjeka.

Prva priča policajcima i tehničarima bila je da je pacijent bio agresivan i da im je prijetio. Snimak otkriva sasvim drugačiju priču.

Autopsija je također pokazala da je Timpa ubijen.

Tri policajca koja su bila na mjestu događaja Kevin Mansell, Danny Vasquez i Dustin Dillard, bili su optuženi za "prestup sa smrtnim posljedicama". No, tužilac je povukao optužnicu, nakon što je razgovarao s trojicom ljekara koji su kazali kako ne vjeruju da su policajci učinili nešto loše.

Ipak, snimak je otkrio da su ljekari, kao i tužilac pogriješili, te je porodica Tonyja Timpe podigla tužbu protiv trojice policajaca.

(Radio Sarajevo)