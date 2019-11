Ovo je najveća prevara u istoriji američke politike, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp povodom početka javnih svjedočenja u istrazi o njegovom opozivu.

Na snimku koji je objavila Bijela kuća Tramp govori da "demokrate žele da (Amerikancima) oduzmu oružje, zdravstvo, slobodu i pravo glasa".

"Pokušavaju da me zaustave jer se borim za vas. Nikada to neću dozvoliti", dodao je on.

BBC prenosi da se Tramp obratio novinarima u Ovalnom kabinetu tokom susreta s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Rekao je da ne prati svjedočenja.

"Previše sam zauzet da bih to gledao. To je lov na vještice, to je prevara. Nema tu ničeg", naveo je on.

Podsjetimo, danas su u Predstavničkom domu američkog Kongresa počela javna svjedočenja u istrazi za opoziv predsjednika Donalda Trampa.

Svjedoče najviši diplomatski predstavnik SAD u Ukrajini Vilijam Tejlor i savjetnik državnog sekretara SAD Džordž Kent.