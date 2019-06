Pokušao ubiti slavnog igrača bejzbola, napadača savladali i pretukli

Ortizova porodica potvrdila je da je bejzbolaš zadobio ranu u donjem dijelu leđa, odnosno trbušnoj šupljini. "Njegovoj porodici ponudili smo sve raspoložive resurse kako bismo im pomogli tokom procesa oporavka i nastavljamo misliti na njega", stoji u izjavi policije.

Portparol Nacionalne policijske uprave Dominikanske republike Felix Duran Mejia rekao je za CNN da se incident koji je rezultirao Ortizovom ozljedom dogodio u nedjelju u 20:50 sati ispred lokala "Dial Bar and Lounge" u Santo Domingu, Ortizovom rodnom gradu.

Daily Mail piše da je Ortiz upucan nakon što je nepoznati napadač na motoru prišao njemu i televizijskom voditelju Jhoelu Lopezu koji su zajedno večerali u spomenutom lokalu. Policija kaže da je napadač na Ortiza pucao iz velike blizine te da je metak prošao kroz Ortizova leđa i izašao kroz njegov abdomen. Lopez je tijekom incidenta navodno upucan u nogu, a postoji mogućnost da riječ o istom metku koji je prošao kroz Ortiza.

Izvori iz policije tvrde da je moguće da je riječ o naručenom ubistvu.

Svjedoci napada okupljeni u lokalu uhvatili su i istukli Ortizovog napadača, osobu koja je kasnije identifikovali kao Eddy Feliz Garcia. Na Twitteru su se pojavile snimke premlaćivanja Feliza Garcije, međutim upozoravamo vas da su uznemirujuće.

Witnesses immediately attacked the suspect, Eddy Feliz Garcia, who shot David Ortiz in the back. pic.twitter.com/Drty1N46Uy

— COED (@COED) June 10, 2019