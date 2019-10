Dvojica mladića odlučila su da izvedu pljačku. Jedan je vozio motor, dok je drugi napadao pištoljem.

Ali, kada se napadač približio svojoj žrtvi imao je šta i da vidi.

Naime, kada se baš približio žrtvi, napadač je prepoznao osobu. Ispostavilo se da je to, kako prenose svjetski mediji, njegov prijatelj!

"Pozdravili" su se, a onda su napadači kao furija pobjegli.

Mediji navode da se oba bizarna scena dogodila u Argentini.

Man almost robs his own friend in #Argentina pic.twitter.com/ghqYj6mCnS

— RT (@RT_com) October 5, 2019