Pokazivanje mišića: Američki i ruski ratni brod se umalo sudarili VIDEO

Obje strane okrivljuju jedna drugu za agresivno zaobilaženje.

Američka mornarica je video objavila uz novu optužbu da je ruski razarač napravio nebezbjedan pristup.

Američka krstarica "Čenselorsvil" presjekla je put ruskom vojnom brodu "Admiralu Vinogradovu" u Istočnokineskom moru, saopštila je ruska Pacifička flota.

Sjedinjene Američke Države planiraju da predaju Rusiji protestnu notu preko diplomatskih kanala povodom incidenta u kojem su učestvovali brodovi dvije zemlje, saopštio je vršilac dužnosti ministra odbrane SAD Patrik Šanahan.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS

— U.S. Navy (@USNavy) 7. lipnja 2019.