Pojavio se uznemirujući snimak smrti: Aleksandar gleda krvave grudi i pada

Situacija se dodatno pogoršala nakon što je Aleksandar Traikovski ubijen tokom protesta na ulicama Minska. I dok protivnici Lukašenka tvrde da je Aleksandra upucala policija, vlasti tvrde da nije korišteno smrtonosno oružje na protestima. Zvaničnici, naime, navode da je Traikovski preminuo kada je eksplozivna naprava pala u njegovu ruku.

Na uznemirujućem snimku koji se širi mrežama vidi se kako Aleksandar stoji nenaoružan ispred kordona policije u Minsku. U sljedećem trenutku njegovu bijelu majicu prekriva krvava mrlja u predjelu grudi. Mladić je stigao samo da pogleda kako mu krv lije niz tijelo, potom pada i ostaje nepomično da leži.

Protester, Alexander Taraikovsky falls during clashes in #Belarus on Monday. His funeral was held today in #Minsk pic.twitter.com/4O1XdMB3ry

