Pojavio se novi snimak ubistva Bruksa

Amerika se ne smiruje. Na društvenim mrežama osvanuo je novi video-snimak na kom se vidi kako je upucan Rajšard Bruks, Afroamerikanac iz Atlante.

Na snimku objavljenom na Jutjubu vidi se da je policija na mjesto intervencije stigla nakon što je neko pozvao 911, a tamo je zatekla Bruksa u automobilu u najvjerovatnije alkoholisanom stanju. Policajac koji je otvorio vrata automobila pokušava na početku video-snimmka da razbudi Bruksa pitajući ga da li je dobro.

Snimak je nastao policijskom kamerom, a na njemu se vidi još kako policajac govori Bruksu da pomjeri svoje vozilo na parking mjesto. On izlazi iz svog vozila, počinje razgovor. Urađen mu je alkotest i odgovarao je na pitanja koliko alkohola je popio.

Na početku je sve izgledalo mirno, ali do preokreta dolazi kada policajac pokušava Bruksu da stavi lisice. On počinje da se otima, biva oboren na pod i od tada se on, kao ni policajci ne vidi.

Čuju se povici policajaca koji mu govore da prestane da se opire.

Na kraju se čuju tri hica.

Podsjetimo, obdukcija je utvrdila da je smrt Rajšarda Bruksa, Afroamerikanca u koga je pucao policajac u Atlanti, ubistvo izazvano povredama nanijetim vatrenim oružjem u leđa.

U saopštenju kancelarije patologa okruga Fulton, obdukcija je pokazala da je Bruks (27) preminuo usljed gubitka krvi i povreda unutrašnih organa koje su izazvala dva metka. Kao način smrti navedeno je ubistvo, prenosi Rojters.

Njegova smrt izazvala je velike proteste na ulicama Atlante, a restoran brze hrane ispred kojeg se ubistvo desilo zapaljen je.

Incident se dogodio usred velikih tenzija u američkom društvu posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda u Mineapolisu tokom policijskog privođenja.