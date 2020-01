Pogledajte snimak stravične nesreće u Iranu: Ovako se avion raspao u komade

Prvo je osvetljeno tlo, a nešto kasnije vidi se odsjaj ogromne eksplozije i kako na zemlju padaju užareni komadi olupine.

Podsetimo, u sredu je prilikom pada ukrajinskog aviona poginulo svih 176 putnika i članova posade. Avion je poleteo sa međunarodnog aerodroma "Imam Homeini" u iranskoj prestonici kada se zapalio jedan od motora, izjavio je portparol iranske službe za saobraćaj Kasim Binijaz.

Pilot je izgubio kontrolu nad letelicom koja se srušila, naveo je Binijaz.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

