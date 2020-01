Pogledajte prve fotografije posljedica iranskog napada na američku bazu

Na snimcima se mogu vidjeti krateri od eksplozija.

​Iran je pritom koristio vođene rakete, pa je Teheran namjerno izveo napad tako da Amerikanci koji su bili u bazi ne budu povrijeđeni, navodi agencija.

Ranije je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obraćajući se naciji rekao da će Vašington uvesti nove ekonomske sankcije Teheranu. Američki lider naglasio je da ne namjerava da na iranske napade odgovara pomoću vojske. Takođe je napomenuo da u napadu niko nije povrijeđen, a da je infrastruktura vojnih baza pretrpjela manju štetu.

Iran je 8. januara raketirao dvije američke vojne baze u Iraku kao odmazdu za američku operaciju u Bagdadu 3. januara, u kojoj je poginuo iranski general Kasem Sulejmani.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc

— Bloomberg (@business) January 8, 2020