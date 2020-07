Pogledajte privatnu vojsku jednog od najmoćnijih narkobosova

Falko Ernst, viši analitičar u nevladinoj neprofitnoj organizaciji "Krajsis Grup", organizaciji koja radi na prevenciji i rješavanju smrtonosnih sukoba, objavio je na Tviteru video u kojem se može vidjeti moguće više od 100 muškaraca obučenih u maskirne uniforme s crnim maskama na licima, kacigama na glavama, pancirkama na grudima. Mnogi u rukama drže automatske jurišne puške i mašinke pa stoje ili sjede pored oklopnih kamiona. Jedan od njih u jednom trenutku u vazduh ispali rafal.

I was wondering when we would see another public act of communication by the CJNG, two weeks after the attack on Harfuch

This one, taken yesterday in the Jalisco Sierra as I'm told, is more than clear in its message toward the fed gov: You come after us, and we will strike back. pic.twitter.com/Xnii4z5P8S

— Falko Ernst (@falko_ernst) July 18, 2020