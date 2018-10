Pogledajte posljedice stravičnog nevremena u Italiji FOTO/VIDEO

Najmanje deset osoba je stradalo od posljedica nevremena koje je pogodilo Italiju, a nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao da bude i veći.

Italijanski mediji prenose da je izvedeno oko 7.000 operacija spasavanja, kao i da je angažovano gotovo 6.000 pripadnika spasilačkih službi.

La Strada Provinciale 227 per Portofino non c'è più. Il Borgo è isolato ed è raggiungibile solo via mare, sempre che il mare lo permetta. #liguria #AllertaMeteoLIG pic.twitter.com/AOOcinKjT8 — Sono valeria, veda un po' lei. (@sister_magister) October 30, 2018

Aerodrom “Kristifor Kolumbo” u Đenoi je zatvoren za saobraćaj, a put prema, kako piše La Republika, najpoznatijem selu na svijetu, Portofinu, više ne postoji.

U šest regiona u Italiji proglašen je crveni meteoalarm zbog vjetrova i obilnih kiša, a najugroženiji su Lombardija, Veneto, Ligurija i Abruco, gdje jačina vetra dostiže 100 kilometara na sat.

U mnogim gradovima, uključujući i Rim i Napulj, obustavljena je školska nastava.

At least five people died Monday in Italy as fierce winds and rains lashed much of the country and caused waters in the canal-ringed city of Venice to reach historic high levels https://t.co/oMgL7aEuhg pic.twitter.com/DL7Vn6f5aZ — AFP news agency (@AFP) October 29, 2018

Sektor za civilnu zaštitu grada Rima upozorio je građane da ograniče kretanja zbog loših vremenskih uslova, navodeći da će se u narednim satima vrijeme vjerovatno pogoršati.