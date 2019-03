Pogledajte kako je ruski "SU-27" presreo američki izviđački avion VIDEO

Američki avion je primijećen dok je letio iznad neutralnih voda Baltičkog mora, približavajući se granicama Rusije, prenijela je agencija Tass.

Ruski borbeni avion se približio američkoj letjelici na bezbjednoj udaljenosti i utvrdio da je u pitanju izviđački avion RC-135, navelo je rusko ministarstvo.



#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp

— Минобороны России (@mod_russia) March 7, 2019