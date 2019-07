Pogledajte kako je rupa progutala automobil

Na snimku se vidi kako je automobil upao u rupu koja se odjednom pojavila na putu.

Tlo je puklo ispod crvenog vozila. Prvo se automobil malo zadržao pa je iz rupe virio manji prednji dio.

No, ubrzo je propao cijeli automobil.

Nije poznato šta je uzrok pucanja asfalta.

“Whoever owns that car getting a brand new ride.”

A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W

— ABC News (@ABC) July 6, 2019