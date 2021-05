Pogledajte kako je izraelska vojska jednom raketom srušila zgradu u Gazi

Rojters prenosi da su pojedini stanovi služili kao prostorije Hamasa.

Očevici su naveli da su prije napada stanovnici pozvani da se evakuišu, ali nema podataka o tome koliko se ljudi evakuisalo.

Hanadi Tower in Gaza, evaporated in seconds. What crime did those people commit? This whole thing is a planned provocation to get a reaction, cry wolf, and then take more land. It’s the same play for decades now. They want the area around Aqsa and the whole mount. pic.twitter.com/LMNboXBpSx

— Dr. Shadee Elmasry (@DrShadeeElmasry) May 11, 2021