Poginuo vozeći električni trotinet autoputem

Nesreća se dogodila nešto iza ponoći na spoljnoj obilaznici puta A86 u blizini Versaja, dok muškarac star oko 30 godina nije nosio kacigu, prenosi "Dejli mejl".

Nije poznato zbog čega je nastradali vozio po autoputu gdje su električni trotineti zabranjeni.

Frenchman takes his electric scooter on a MOTORWAY and is run over and killed near Versailles https://t.co/tfdAFA3WVP

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 10, 2019