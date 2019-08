Poginuo "leteći čovjek"

Britanski inženjer astronautike srpskog porijekla, profesor doktor Anđelo Grubišić (38), poginuo je prilikom testiranja letećeg odjela, koje je sam dizajnirao, javljaju britanski mediji.

Grubišić je nastradao u utorak prilikom skoka sa nepokretnog objekta, takozvanog bejs džampinga, u Saudijskoj Arabiji, nekoliko sedmica nakon što ga je Britanska padobranska asocijacija proglasila šampionom letenja u letačkom odijelu.

Grubišić je predvodio dizajnerski tim koji je radio na letačkim odijelima u Univerzitetu u Sautemptonu gdje je predavao astronautiku, navodi "Daily mail".

Prethodno je radio i na pogonima za letjelice u Evropskoj svemirskoj agencijie (ESA) i Američkoj svemirskoj agenciji (NASA), prenosi Blic.

Godine 2015. je pokrenuo "Projekat Ikarus" i dizajnirao letačka odijela koja su rušila rekorde, dok je istovremeno radio na unapređenju njihove bezbjednosti.

U izjavi za BBC njegova porodica navela je da je on izgubio život radeći ono što je najviše volio, skakao u letačkom odijelu i poručila da želi da osigura da cijeli svet zna za njegova dostignuća i ambicije.

Grubišić, poznat i kao "leteći čovjek", čiji je otac porijeklom iz Like, boravio je u Srbiji prošle godine.

"Ono što želim od života je da letim, oduševljava me mit o Ikaru i to kako je za njega letenje bilo jednostavno. Bio bih najsrećniji kada bismo mogli da letimo bez ičega. To se naravno neće dogoditi, ali pokušavamo da opremu kojom letimo, svedemo na minimum i to me usrećuje", rekao je tada Grubišić.