Poginulo najmanje 65 putnika u požaru u vozu

Oni su rekli da je požar izazvao šporet na plin.

Vatra je zahvatila vagone kada je voz prilazio gradu Liakuatpur.

🇵🇰 — NEWS: Fire caused by cooking gas stove engulfs passenger train in Pakistan, killing at least 62 people; many of the victims died when they jumped from the moving train pic.twitter.com/UyT7fWV5mM

Posljednja nesreća je još jedna u nizu koja se dogodila usljed lošeg sistema željeznica u Pakistanu koji se slabo održava.

Zamjenik komesara DŽamil Ahmed izjavio je da se nesreća dogodila tokom pripreme doručka.

On je rekao da su mnogi povrijeđeni putnici skočili sa voza i da je veliki broj njih tom prilikom poginuo.

Pakistanski ministar za željeznice šeih Rašid Ahmed naglasio je da je unošenje malih sprava za pripremu hrane na plin u vozove zabranjeno, ali da mnogi putnici ne poštuju to pravilo.

Spasioci su jutros započeli misiju potrage i spasavanja preživjelih, a na lice mjesta su došli i vatrogasci, javio je AP.

Ya Allah reham ... What a terrible tragedy. 62 people have lost their lives in the tezgam train accident.

May Allah give patience to those who lost their loved ones in this tragic incident.💔#tezgam #RahimYarKhan pic.twitter.com/ZxhtpfibFu

