Direktor Agencije za krizne situacije u provinciji Zapadni Sulavezi Darno Madžid rekao je da je riječ o 35 osoba u mjestu Madžene i u susjednoj provinciji Mamudžu, te da broj poginulih, najvjerovatnije, nije konačan.

Indonesia, Biju Babu's second home, struck by an earthquake again. At this hour, we in Odisha pray for everyone's safety in the affected region @KBRI_NewDelhi @suryodipuro pic.twitter.com/QkQ3UXwt8f

LOOK: Members of a search and rescue agency team dig through rubble after a 6.2 magnitude earthquake hit West Sulawesi Province, Indonesia on January 15, 2021. Photos by Basarnas Sulbar/via Reuters pic.twitter.com/q6IF3gbbSx

Prema preliminarnim informacijama, povrijeđeno je 637 osoba u Madženeu, a više desetina u Mamudžuu.

Potres je bio na oko šest kilometara sjeveroistočno od mjesta Madžene, na dubini od oko deset kilometara.

Zvaničnik iz Agencije za meteorologiju i geofiziku /BMKG/ Dvikorita Karnavati izjavila je da bi mogli uslijediti jaki potresi usljed smirivanja tla, što bi moglo izazvati cunami.

Our hearts are with all the families affected by a major #earthquake that has struck #Sulawesi in #Indonesia overnight. ❤️

Indonesian #RedCross volunteers are providing first aid and other relief to people who have evacuated and those who have lost their homes. pic.twitter.com/Fk1SiUogr4

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) January 15, 2021