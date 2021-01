Dva zemljotresa pogodila su čileansku teritoriju u razmaku od nekoliko minuta u subotu naveče, prvo na Antarktiku, a zatim blizu glavnog grada Santiaga.

Čileansko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je na Tviteru da je prvo drhtanje magnitude 7,1 bilo u 8.36 sati po mjesnom vremenu 216 km sjeveroistočno od čileanske znanstvene baze Higins pa je pozvalo na evakuaciju obalnih područja Antarktika zbog rizika od tsunamija.

Felt #earthquake (#sismo) M7.1 strikes 1,086 km SE of #Ushuaia (#Argentina) 37 min ago. Please report to: https://t.co/illbUP3eLQ pic.twitter.com/6RE3MPCjl2

Nadležni pozivaju ljude da napuste obalna područja, iako je Ministarstvo kasnije izjavilo da je to poslano greškom.

U 21.07 sati po mjesnom vremenu, potres magnitude 5,6 pogodio je čileansko-argentinsko pogranično područje, saopštio je Njemački istraživački centar za geoznanosti, na dubini od 133 km i 30 km istočno od Santiaga.

M5.8 #earthquake (#sismo) strikes 65 km E of #Santiago (#Chile) 24 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/thGaTDaVcZ