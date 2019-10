Podigao unuku na prozor kruzera, dijete (2) palo sa 45 metara visine i poginulo

Anelo bi mogao da dobije šest godina zatvora ukoliko bude proglašen krivim.

Njegova unuka Kloi pala je kroz prozor sa 11. sprata broda “Freedom Of The Seas” dok je kruzer bio u pristaništu u Portoriku u julu ove godine.

Djevojčicu je djeda podigao, a dijete je htelo da lupka šakom o prozor koji je djelovao kao da je zatvoren, ali je zapravo bio samo pritvoren, zbog čega je pala preko ivice prozora, rekao je porodični advokat.

Porodica je bila u takvom šoku zbog incidenta da je i hitna pomoć morala da reaguje.

Porodica je prst krivice uperila u operatora krstarenja “Rojal Karibijan” jer je “neobjašnjivo ostavila otvoren prozor”. Oni su podržali djeda objavivši fotografiju Kloi na kojoj se vidi kako lupka u staklo na hokejaškoj utakmici da bi pokazali da voli to da radi.

#RIP babygirl #ChloeWiegand ... this nation mourns your passing and sends hugs to your mommy, daddy and grandparents. Our hearts are with you #AlanWiegand #KimberlyWiegand #SalvatoreAnello pic.twitter.com/FVYXbf5LLm

