Počelo hapšenje zbog pogibije 14 ljudi na gondoli

Policija je privela tri osobe nakon pada žičare u Italiji u kojem je poginulo 14 ljudi, objavila je u srijedu italijanska novinska agencija ANSA.

Nesreća se dogodila u nedjelju u talijanskoj regiji Pijemont. U kabini se nalazilo 15 osoba, a žičara se u trenutku nesreće kretala od grada Strese prema planinskom vrhu Mottarone.

Pad žičare preživjelo je samo jedno dijete.

Italijanska policija je tijekom istrage privela inženjera žičare, direktora službe i operativnog šefa službe.

Željeli su izbjeći kašnjenje žičare

Istražioci su otkrili da je sistem sigurnosnog kočenja bio "namješten" kako bi se izbjeglo kašnjenje žičare, kazala je za ANSA-u javna tužiteljka Olimpia Bossi.

Trojica uhapšenih su provela "svjesnu akciju", rekla je Bossi, dodajući da je, kako bi se izbjeglo zaustavljanje servisa, na žičari ostavljen uređaj koji deaktivira kočnice u slučaju nužde, što znači da se sigurnosni sustav nije aktivirao kad je pukao nosivi kabel.

Pritvorenike se tereti za ubistva iz nehaja, izazivanje nenamjerne katastrofe i uklanjanje instrumenata za sprečavanje nesreće.

Bossi je rekla da je hapšenje tri osobe "vrlo ozbiljna i uznemirujuća posljedica istrage". "Uvjereni da kabel nikada neće puknuti, poduzeli su rizik koji je doveo do fatalnih posljedica", rekla je Bossi.

Žičara Mottarone, koja je ponovno otvorena prije oko mjeseca dana pošto je bila zaustavljena zbog pandemije koronavirusa, odradila je "više dana s puno vožnji" s deaktiviranim kočnicama u slučaju nužde, dodala je.

Podsjetimo, 14 ljudi poginulo je u padu kabine sa žičare blizu jezera Maggiore na sjeveru Italije.

Do nesreće je došlo kada je popustio nosivi kabel, i to u trenutku kad je kabina bila gotovo stigla do vrha. Srušila se u šumu i udarila u stablo.

Žičara je zatvorena 2014. godine zbog generalnog remonta i ponovno je otvorena dvije godine kasnije. Radovi su koštali 4 milion evra.