Njemački ministar zdravlja Јens Špan izjavio je da će u centrima za vakcinaciju, ljekari i apoteke postepeno početi da daju digitalne potvrde potpuno vakcinisanim osobama.

Program "KovPas" omogućava korisnicima da pomoću aplikacije na pametnim telefonima pokažu dokaz o imunizaciji što će im olakšati ulazak u restorane, muzeje ili druge lokacije gdje je potrebna slična potvrda.

It's the app most of us can't wait to download

German Health Minister @jensspahn today unveiled the digital vaccination passport.

Plans are that it can be used for EU cross-border travel from July.

