Počela najveća vojna vježba u istoriji Rusije VIDEO

Najveće vojne vježbe u savremenoj istoriji Rusije, "Istok 2018", počele su na Dalekom istoku, saopštio je Odjel za informacije i masovne komunikacije Ministarstva obrane Rusije.

"Istok 2018" će se održati od 11. do 17. septembra pod rukovodstvom ministra obrane Rusije Sergeja Šojgua na Dalekom istoku i u pripadajućim vodama Tihog okeana. Manevri će biti najveći u posljednjih 37 godina i u njima će učestvovati skoro 300 hiljada vojnika, više od hiljadu aviona, helikoptera i bespilotnih letjelica, do 36 hiljada oklopnih vozila, do 80 brodova i brodova za podršku. Na jednoj će etapi biti i jedinice iz Kine i Mongolije.

Tokom vojnih vežbi biće odrađena primjena vojnih grupa u interesu osiguravanja bezbjednosti Rusije. Glavni cilj manevara je provjera spremnosti organa vojne uprave u planiranju i sprovođenju pregrupisavanja trupa na udaljene lokacije, organizovanje saradnje između kopnenih grupa i pomorskih snaga, a komandanti i štabovi će dobiti praksu i usavršiti svoje vještine vođenja trupa.

Vojne vežbe će se odvijati u dvije faze: u prvoj fazi će na Dalekom istoku biti raspoređene trupe, a mornarička grupa će se povećati u sjevernoj i dalekoistočnoj morskoj zoni. U drugoj fazi će komandanti i štabovi odraditi upravljanje kombinovanim grupama trupa sa praktičnom primjenom odbrambenih i ofanzivnih dejstava.

Osnovni vojni manevri održaće se na poligonima Istočnog vojnog okruga „Cugol“, „Bamburovo“, „Radigino“, „Uspenovski“ i „Bikinski“, kao i na poligonima avijacije i PVO „Litovko“, „Novoseljsko“, „Telemba“ i „Buhta Ana“, u vodama Beringovog i Ohotskog mora, Avačinskog i Kronockog zaliva. Na poligonu „Cugol“ u zajedničkim praktičnim dejstvima će učestvovati i kineski vojnici.

U manevrima će učestvovati organi vojne uprave, jedinice Istočnog i Centralnog vojnog okruga, snage Sjeverne flote, jedinice vazdušno-desantnih snaga i vojno-transportne avijacije vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.