Ovim potezom Turske počela je kopnena ofanziva protiv boraca kurdske milicije.

Ranije su turski ratni avioni i artiljerija gađali položaje kurdskih boraca u prekograničnoj vojnoj operaciji, samo nekoliko dana pošto su se američke trupe povukle s tog područja.

This is the army of the Erdoğan Regime. They are the FSA mobs, They are the Afrin looters. The whole world needs to understand that this war targets the Alevi, Ezidi, Turkmen, Armenian and Arabic people who live in Rojava. #StandwithRojava #SavaşaKarşıRojavayaSesVer pic.twitter.com/RJlZcuX5gh

— HDP English (@HDPenglish) October 9, 2019