Za stanovništvo čak 13 država koje živi uz obalu mora naređena je evakuacija u više predjele.

Evakuacija je takođe naređena i na velikom broju pacifičkih ostrva, gdje je stanovništvo pobjeglo u brda.

Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/sDiDyhwfrJ

— P.T. Reid (@PTReid684) March 4, 2021