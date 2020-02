Pobjegao napadač koji je izvršio masakr na Tajlandu

U međuvremenu, iz tržnog centra u gradu Nakon Račasima na Tajlandu evakuisani su svi posjetioci.

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u trgovinski centar, u kojem je ogorčeni pripadnik vojske nasumično pucao na ljude.

Najmanje 20 osoba je ubijeno, dok je 21 ranjena kada je vojnik otvorio nasumičnu vatru, saopštio je portparol policije.

"Hanuman" police commandos move into Terminal 21 shopping mall in Korat city. The team is now inside the mall and searching for the gunman who killed at least 17 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/YzgFTC0t0r

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020