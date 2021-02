Planinari lažirali da su osvojili Everest

Vlasti Nepala izrekle su šestogodišnju zabranu planinarenja u toj zemlji za dvoje indijskih planinara i vođu njihovog tima nakon što je istragom utvrđeno da su lažirali osvajanje Everesta 2016. godine.

Penjanje Narendere Singa Јadava i Seme Rani Gosvami potvrdilo je tada Ministarstvo turizma.

Istraga je uslijedila nakon što oni nisu pružili nijedan dokaz o osvajanju planinskog vrha, a Јadav je nominovan za prestižnu nagradu iz oblasti alpinizma.

Osvajanje vrha visine 8.848,86 metara smatra se najvećim podvigom za planinare širom svijeta.

Kada je Јadav nominovan za prestižnu nagradu "Tenzing Norgaj advenčur" prošle godine, drugi planinari su doveli u pitanje njihovo penjanje.

Zvaničnik Ministarstva turizma Nepala rekao je agenciji AFP da je tokom istrage sa drugim planinarima utvrđeno da njih dvoje nikada nisu došli do vrha i nisu pokazali nijednu originalnu fotografiju sa vrha, niti bilo kakav drugi dokaz.

- Utvrdili smo da su oni priložili lažna dokumenta, uključujući fotografije. Na osnovu tih dokumenata i razgovora sa zvaničnicima, uključujući šerpase, došli smo zaključka da su oni sve to lažirali - rekao je zvaničnik nepalskog Ministarstva turizma i kulture za list "Indijan ekspres".

Јadav, Gosvamijeva i vođa tima Naba Kumar Pukon ne mogu da planinare u Nepalu šest godina. Kazna se primjenjuje retrogradno, odnosno od 2016. godine. Takođe, njihova potvrda da su se popeli na Everest je poništena.

Ministarstvo turizma je, takođe, kaznilo kompaniju koja je organizovala planinarenje i šerpase koji su ih podržali, navodi Bi-Bi-Si.

