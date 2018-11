Plan "Barbarosa 2" već je potpisan i Ukrajina je spremna za napad!

Lider Liberalno-demokratske partije Rusije Vladimir Žirinovski je u TV programu "Veče sa Vladimirom Solovjovim" izjavio da je scenario koji se odigrao u Ukrajini nedavno, isti kao prije početka bombardovanja Srbije.

"Početak rata planirao se i za 2016, 2017. godinu. Sada je 2018. godina i evo, počeo je. Proglašenje ratnog stanja u Ukrajini je po naredbi Anglosaksonaca, Londona i Vašingtona, ponavljaju se scenariji koji su već viđeni," rekao je Žirinovski i počeo da nabraja istorijske sukobe, od Prvog svjetskog rata, do Sirije.

U tom nabrajanju, Žirinovski je pomenuo i sukob u BiH i bombardovanje Srbije.

"Nisu znali gde da počnu Treći svjetski rat, htjeli su u Siriji, ali smo tamo zaveli red. Glavni udar biće na teritoriji Ukrajine, a Amerikanci i Englezi neće ratovati, nećete vidjeti njihove vojnike. Zato su Englezi i imali Bregzit, da kad padne evro, oni nisu u njihovoj zoni," rekao je lider LDPR.

On je rekao da je sve ovo vjesnik Treće svetskog rata.

"To ne govorim ja, to kaže i profesor Robert Filn. On je pisao da postoji pet varijanti Trećeg svjetskog rata: Daleki istok, Kina ili Severna Koreja, Sirija, Kavkaz i Ukrajina. Ja sam o tome ranije pisao, moguće da su vidjeli, pa prepisali," našalio se Žirinovski.

Lider LDPR je rekao da je "2019. godina posljednja koju ćemo dočekati u miru, a da to nije njegov scenario, već scenario Anglosaksonaca.

"Plan "Barbarosa 2 - Napad na Rusiju", već je potpisan i ukrajinska armija je na to spremna," rekao je Žirinovski.