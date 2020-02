Pješčana oluja zatvorila vazdušni prostor na Kanarskim ostrvima

Portparol kompanije AENA rekla je da su 144 leta preusmjerena i da se ne zna koliko dugo će aerodrom biti zatvoren.

Prema njenim riječima, neke linije sa ostrva Fuerteventura i Lanzarote i dalje rade, ali su svi drugi letova ka i sa arhipelaga preusmjereni ili otkazani.

Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da se večeras kasno očekuje poboljšanje vremena.

#GranCanaria today at 4pm, 23/02 - as the intense episode of #SaharanDust #Calima continued - with forecasts showing no improvement perhaps until midweek.#calimacanarias https://t.co/6WJ4vsV2Xh

— MeteoGib (@MeteoGib) February 23, 2020