Pirati ubili jednog i oteli 15 mornara sa turskog broda

Pirati su ubili jednog i oteli 15 članova posade turskog teretnog broda kod zapadne obale Afrike, saopštili su danas zvaničnici.

Turski Direktorat za pomorstvo naveo je da se posada zaključala u bezbjednom dijelu broda, ali da su pirati nakon šest sati uspjeli da provale. Kako se navodi, tokom borbe poginuo je jedan član posade broda "M/V Mocart", prenosi AP.

Turski mediji prenijeli su da je poginuo inženjer Farman Ismailov, Azerbejdžanac, i jedini član posade koji nije državljanin Turske.

Državna agencija Anadolija navodi da su pirati odveli većinu članova posade, dok su tri mornara ostala na brodu koji se nalazi u Gvinejskom zalivu.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan dva puta je razgovarao sa oficirima koji su ostali na brodu.

U objavi na Tviter nalogu Erdoganovog kabineta se navodi da je on izdao naređenje za oslobađanje otetih mornara.

Brod je plovio pod libanskom zastavom iz Lagosa u Nigeriji za Kejptaun u Јužnoafričkoj Republici kada je napadnut u subotu ujutro oko 185 kilometara od ostrvske države Sao Tome i Principe.

Prema izvještajima medija, koje prenosi Tanjug, pirati su onemogućili rad većine sistema na brodu i ostavili samo navigacioni sistem kako bi preostali članovi posade otplovili ka obali.

