Pijaca sa koje je krenuo korona virus: Jedu zmiju, koale, škorije i sve je prljavo

Smatra se da je epidemija potekla sa jedne riblje pijace koja je u međuvremenu zatvorena, a čitav grad je u karantinu.

Vuhan ima oko 11 miliona stanovnika, više od Londona i Njujorka, a virus se proširio i na Tajland, Japan, Južnu Koreju i Tajvan, ali je stigao i do SAD.

Nekoliko nedjelja nakon što je pijaca postala "nulta tačka", zvaničnici su potvrdili da je virus prenosiv sa čovjeka na čovjeka.

Koronavirus predstavlja širok spektar virusa prisutnih kod životinja koji u određenim okolnostima mogu da pređu na ljude. Kontakt sa mesom raznih životinja koje se prodaju na veletržnici morske hrane utvrđen je kao vjerovatni uzrok prvih prijavljenih infekcija kod ljudi.

Lokalni mediji napravili su spisak životinja čije meso je navodno dostupno na tržnici. Informacije nisu potpuno proverene, ali navodi o tome kruže i na društvenim mrežama.

Naime, na spisku se nalaze živina, stoka, svinje, guske, zečevi, psi, jeleni, zmije, kornjače, škorpije, salamanderi, lisice, krokodili, magarci, nojevi, labudovi, kao i cvrčci, paunovi, jazavci, vidre, ali i kenguri i koale.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX

