Petogodišnji dječak prikupio više od milion funti za bolnicu

Toni je pretrpio zlostavljanje od strane roditelja kada je bio beba što je rezultiralo amputacijom njegovih nogu, prenio je Rojters.

Pola Hadžel, koja ga je usvojila, izjavila je da on dobio proteze za noge u februaru i da od početka kada je jedva mogao da načni korak mjesečno, sada hoda nekoliko stotina metara dnevno.

Toni je rekao da je izazov bio stvarno zabavan i da iako je bilo teško početi, kako su prolazili dani, bilo je sve lakše i lakše.

On je istakao da se osjećao stvarno dobro jer je postigao cilj da prepješači 10 kilometara tokom juna.

Toni se prihvatio izazova nakon što je vidio da je Tom Mur (95) hodajući uz pomoć šetalice napravio 100 krugova u svojoj bašti i prikupio 33 miliona funti.

Day 21 #10kwalk 🐻 @EvelinaLondon 7.9km now complete & over £800,000 raised 💥🎉🎉@GMB live tomorrow from 6am hoping to push that #Million mark 🤞#GoTonyGo#doubleamputee#TonysLaw#inspiredbycaptaintom#ThankYou #notallsuperheroeswearcapes @captaintommoore pic.twitter.com/naK35dsuy8

