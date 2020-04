Pentagon objavio snimke i priznao susrete sa NLO

Tri snimka u kojima se američki vojni avioni F/A-18 „horneti“ u vazduhu susreću sa neidentifikovanim letećim objektima američka mornarica je podijelila onlajn, skinuvši prethodno oznaku povjerljivosti.

Snimci, koje su napravili američki mornarički piloti, pokazuju misteriozne letelice bez krila kako putuju hipersoničnim brzinama bez ikakvog vidljivog izvora pogona.

Pentagon je naveo da su snimci objavljeni kako bi se razrešile nedoumice u javnosti o tome da li su video-materijali koje su mediji i neke organizacije objavljivali ranijih godina autentični.

„Nakon detaljne istrage, ministarstvo odbrane utvrdilo je da objavljivanje ovih snimaka ne otkriva nikakve osjetljive sposobnosti i sisteme, niti bi moglo da utiče na buduće vojne istrage o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima", navodi se u saopštenju.

Tri video-snimka pokazuju šta su piloti vidjeli tokom trening letova 2004. i 2015. godine. Dva snimka je objavio Njujork tajms 2017. godine, dok je treći u javnost dospio preko privatne medijske i naučne organizacije "To the Stars Academy of Arts and Science".

Priznanje Pentagona dodatno daje na legitimnosti snimcima i sasvim sigurno će pojačati spekulacije o tome da li je čovječanstvo u skorijoj prošlosti došlo u kontakt sa vanzemaljcima, piše Gardijan.

Američke vlasti su se prethodnih godina zanimale za susrete sa NLO, posebno u periodu od 2007. do 2012. godine kada je Pentagon pokrenuo svoj Program identifikacije naprednih vazdušnih prijetnji, koji je predvodio demokratski senator Hari Rid.

Rid je, po objavljivanju sinoćnjeg saopštenja Pentagona, rekao da su tri snimka tek djelić onoga što postoji.

„SAD moraju da ozbiljno i naučno prouče ovo pitanje i razmotre sve potencijalne prijetnje po nacionalnu bezbjednost", naveo je Rid.

