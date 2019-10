Pens i Erdogan postigli sporazum o prekidu vatre na sjeveru Sirije

Kako piše RT, operacija je zaustavljena kako bi se dozvolio povlačenje SDF sa turske granice. Prekid vatre trebao bi da bude na snazi 120 sati.

Potpredsednik SAD je dodao da je Turska pristala da ne vodi borbena dejstva u sirijskom gradu Kobaniju, nad kojim je ranije preuzela kontrolu sirijska armija.

Prema njegovim riječima, Turska će okončati vojnu operaciju na sjeveru Sirije nakon povlačenja kurdskih formacija, uz podršku američkih snaga. "Amerikanci već rade s kurdskim odredima u zoni bezbjednosti na granici s Turskom, pomažući im u povlačenju", rekao je Pens.

"Demarkaciona linija, iza koje će se povući kurdske formacije, nalaziće se na oko 30 kilometara južno od granice Sirije i Turske", naveo je Pens, dodajući da SAD neće voditi vojna djejstva na sjevero-istoku Sirije i da će se ograničiti na diplomatiju.

Pens je istakao da su SAD dobile garancije od kurdskih formacija da će se organizovano udaljiti od granice s Turskom.

Američki potpredsjednik je, takođe, rekao da su se predstavnici Turske i SAD dogovorili da usklade rad centara u kojima se nalaze zatvoreni teroristi "Islamske države" (DAEŠ).

Pens je istakao da SAD neće uvoditi dodatne sankcije Turskoj i dodao da je predsjednik SAD Donald Tramp spreman da opozove ekonomske sankcije uvedene protiv Ankare, ukoliko Turska bude obustavila vatru u Siriji.

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je na Tviteru da iz Turske stižu "sjajne vijesti".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019