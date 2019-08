"Pedofilsko ostrvo" na Karibima skriva mračne tajne Džefrija Epstajna

Veliki broj agenata češljao je ostrvo Litl sent Džejms, u medijima poznato i kao "Ostrvo orgija" i "Pedofilsko ostrvo". Agenti su se kretali ostrvom u golf-vozilima, a tu su bili i ronioci. Drugi agenti posmatrali su sve iz Epstajnove luksuzne vile.

Inače, Epstajn je ostrvce kupio 1998. za 8 miliona dolara, a pripada Američkim djevičanskim ostrvima.

Racija je obavljena nekoliko dana nakon što je objavljeno 2000 stranica dosad tajnih sudskih dokumenata. Samo dan nakon toga, odjeknula je vijest da se Epstajn ubio.

"Bio sam na čarter brodu s gostima. Bili smo jedini gosti ovdje u tom trenutku. Uživali smo u ručku kad smo vidjeli desetak ljudi kako se iskrcava sa svojih glisera na ostrvo. Kad smo pogledali bolje, vidjeli smo logo FBI-a na njihovim leđima. Nije nam trebalo dugo da shvatimo da pretresaju Epstajnovu kuću", rekao je jedan očevidac.

Podsjetimo, smatra se da je milijarder upravo na Litl sent Džejmsu održavao razvratne zabave na kojima su on, ali i njegovi bogati gosti, pripadnici američke elite, iskorišćavali maloljetne seksualne robinje. Neke od njih imale su samo 14 godina.

Bivši zaposleni rekao je da je viđao modele Viktorija sikreta, a da je među elitnim gostima bio i milijarder Les Veksner, koji je prodao Epstajnu njegovu luksuznu vilu na Menhetnu devedesetih godina, a sad ga optužuje da ga je pokrao.

Kad bi Epstajn bio na ostrvu, tvrdi ovaj zaposleni, djevojke bi se sunčale gole ili toples uz bazen, a Epstajn bi šetao po ostrvu u ležernom izdanju, u japankama i kratkim hlačama. Posjećivao je ostrvo čak dva do tri puta mjesečno, po tri do četiri dana. Ipak, ovaj zaposleni misli kako su djevojke imale više od 18 godina.

Međutim, bivši kontrolor leta na aerodromu na ovom privatnom ostrvu tvrdi drugačije.

"U više navrata vidio sam kako Epstajn izlazi iz helikoptera, stoji ispred mog tornja i ukrcava privatni avion djecom - djevojčicama. Jedan događaj mi se posebno urezao u sjećanje jer su djevojčice bile tako mlade. Nisu imale više od 16 godina", ispričao je.

Drugi bivši zaposleni se nisu oglašavali jer su, kako tvrde, potpisali ugovore o tajnosti.

Jedna od žrtava, Virdžinija Roberts Đufre, svjedočila je pred sudom da je učestvovala u orgiji s Epstajnom i njegovim gostima. Rekla je i da je tamo vidjela bivšeg predsjednika SAD, Bila Klintona, ali da nije spavao s njom niti ga je vidjela da je imao seksualne odnose sa nekom djevojkom.

Klintonov portparol poriče da je bivši predsjednik ikada bio na spornom ostrvu, međutim, novinarka Končita Sarnof tvrdi da je prema dnevnicima leta, Klinton putovao najmanje 27 puta Epstajnovim privatnim avionom, tzv. Lolita Ekspresom.

Epstein je kupio i veće susjedno ostrvo, Grejt sent Džejms, za 18 miliona dolara 2016. - sedam godina nakon što je izašao iz zatvora na uslovnu slobodu.

It would also be easy for sex traffickers to anchor small yachts within swimming distance of the beaches on Little Saint James. pic.twitter.com/QM0eYPbbvz

— Michael S. Smith II (@MichaelSSmithII) July 8, 2019