Pažljivo planiran napad: Prvo izrešetao bivšu ženu i njenog momka, a onda počeo da ubija redom

Nije poznato ko su ostale žrtve, ali se vjeruje da nisu bile u vezi sa napadačem, prenosi Blic.

Pažljivo planiran napad

List Toronto san navodi da je Vortmanov napad bio pažljivo planiran, u prilog čemu navodi da je ubica u mjesto Portapikea došao obučen kao policijac i u automobilu koji liči na vozila koja koristi RCMP (Kraljevska kanadska konjička policija).

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020