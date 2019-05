Pas spasio bebu koju je majka monstrum zakopla VIDEO

Dječačić je bio zakopan pod slojem smeća, nedaleko od farme u okrugu Čampuang, ali ga je Ping Pong pronašao istoga dana, 15. maja.

Pas je počeo da kopa i laje, privukavši pažnju svog vlasnika, pastira, koji je prišao da pogleda šta je pronašao.

„Mislim da ga je pas pronašao nedugo nakon što ga je majka zakopala“, rekao je policajac Panuvat Udkam, dodajući da je dijete smješteno u bolnicu i da je u dobrom zdravstvenom stanju.

"Protiv majke, 15-godišnjakinje, pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva i napuštanja djeteta. Tereti se da je htjela da ga se riješi, jer se bojala da će se njeni roditelji ljutiti na nju. Dakle, nakon što ga je rodila sasvim sama, zakopala ga je," rekao je policajac.

Lokalni mediji s velikom su pažnjom popratili tu priču, a na društvenim mrežama građani su hvalili Ping Ponga: "Pas je čovjekov „najbolji prijatelj“, rezimirao je jedan korisnik Fejsbuka.

