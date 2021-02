Parlamentarni izbori u Kataloniji: Test snage pokreta za nezavisnost

U Kataloniji se danas održavaju parlamentarni izbori koji će biti test jačine snaga koje su za nezavisnost ovog regiona od ostatka Španije.

Analitičari navode da bez obzira da li na izborima pobijede stranke koje su za nezavisnost ili Socijalistička partija koja predvodi centralnu vlast malo je vjerovatno da će to dovesti do ponovnog održavanja referenduma kao što je to bilo krajem 2017. godine.

Međutim, pobjeda stranaka koje su za nezavisnost bila bi snažan podstrek njihovom cilju i moglo bi da utiče na budućnost pokreta za otcijepljenje Katalonije.

Prema rezultatima posljednjih anketa, izlaznost na izbore biće veoma niska jer glasači strahuju od rizika zaraze virusom korona na biralištima.

Na posljednjim izborima održanim nakon neuspjelog referenduma o nezavisnosti pokret za jedinstvenu Španiju je pobjedio na izborima ali dve najveće separatističke stranke Hunts i Eskera Republikana de Katalunja uspjele su da formiraju administraciju.

Posljednji rezultati anketa pokazuju da su Socijalisti u blagoj prednosti mada će im biti neophodna podrška drugih partija da formiraju prvu alijansu protiv nezavisnosti u proteklih devet godina.