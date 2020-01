Papa se izvinio jer je udario ženu po ruci

Vatikanska televizija objavila je video-snimak na kojem se vidi kako papa u pratnji bezbjednosnih službenika sinoć obilazi prikaz Hristovog rođenja.

U trenutku kada se papa pozdravljao sa jednim djetetom, na snimku se vidi žena koja je rukom napravila znak krsta, da bi, nakon što se papa Franjo okrenuo, zgrabila poglavara Rimokatoličke crkve za ruku i povukla ga prema sebi.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019