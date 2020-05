Pao putnički avion sa više od 100 putnika

Prema navodima medija, u letjelici se nalazilo preko 100 putnika i članova posade.

Video footage of the near the crash site. #ModelColony #MalirCantt #Karachi pic.twitter.com/FNIpiQiCnO

Rojters navodi da je u avionu bilo ukupno 107 osoba.

Policija i spasilačke ekipe nalaze se na licu mjesta.

Sad News: PIA passenger plane coming from Lahore to Karachi crashes near ‘Model colony’ Karachi airport just 1 min before landing.

95 passengers + crew members died. #Planecrash #PIA #lahoretokarachi pic.twitter.com/ux4XXPrULc

