Pao dogovor Britanije i EU: Škotska odmah najavila borbu za nezavisnost

Ona je u objavi na Tviteru napisala da se Bregzit događa "protiv škotske volje", aludirajući na činjenicu da je većina Škota glasala za ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u Evropskoj uniji.

- Nema tog govora koji će nam nadoknaditi ono što nam Bregzit oduzima. Vrijeme je da odredimo našu budućnost kao nezavisnu, evropsku naciju - napisala je ona.

Škotska nacionalna partija je i ranije kritikovala dogovor kao "katastrofalan ishod" za škotske farmere.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020