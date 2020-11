Oblak dima primjećen je iznad bolnice u Komunarki, jednog od glavnih moskovskih centara za liječenje od kovida 19, javlja Reuters.

Novinska agencija Interfax prenosi riječi očevidaca koji tvrde da je do požara došlo u zgradi koja je pod radovima i da unutra nema pacijenata.

HAPPENING NOW - Smoke rising from #COVID19 hospital in Moscow.pic.twitter.com/dIyz73bZEp

Zvaničnih informacija zasad nema.