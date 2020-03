Panika u Austriji: "Je li ovo normalno, ne može se kupiti ni krompir?"

📢 Austrija se, kao i većina evropskih zemalja našla na udaru koronvirusa. U toj zemlji je zabilježen jedan smrtni slučaj, dok je zaraženo 432 ljudi. Među stanovnicima je zavladala panika o čemi svjedoči i video koji je stigao na adresu naše redakcije, a u njemu se čuje kako muškarac na bosanskom jeziku komentira cijelu situaciju ... 😷 Najnovije informacije o koronavirusu čitajte na @dnevniavaz 📲🗞️ #koronavirus #coronavirus #austrija #beč #epidemija #supermarket #kupovina #panika #hrana #news #info #avaz #dnevniavaz #avaztv

