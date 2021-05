"Pandemija se mogla spriječiti, SZO je opasno zakazala, ali oni nisu glavni krivci za pošast"

Prema istraživanju Nezavisnog panela za pripravnost i odgovor na pandemiju, pandemija virusa covid-19 mogla je biti zaustavljena da bi bolje reagovala.

„Nezavisni panel je pronašao slabe karike u svakoj tački lanca spremnosti i odgovora. Priprema je bila nedosljedna i nedovoljno finansirana. Sistem upozorenja je bio prespor - i previše blag. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) nije imala dovoljno snage. Odgovor je pogoršao nejednakosti. Ne postoji globalno političko vođstvo “- ovo je rezime zaključaka do kojih je Komisija došla.

Primarna odgovornost pada na Kinu, jer Komisija kaže: „Lekari na klinikama u mjestu Vuhan, Kina brzo su primjetili neobično grupisanje upale pluća nepoznatog porijekla krajem decembra 2019. godine. Formalno izvještavanje i proglašenje vanrednog stanja, u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima, bilo je presporo da bi se generisao brz i preventivan odgovor neophodan za zaustavljanje brzog širenja novog respiratornog patogena. Dragocjeno vrijeme je izgubljeno “. Navodno je vanredno stanje trebalo biti proglašeno 22. januara ili ranije, ne čekajući do 30. Naglašava se da su ograničenja putovanja trebala biti postavljena mnogo ranije što bi usporilo širenje virusa. I da je proglašenje pandemije 11. marta bilo prekasno.

Panel poziva da se iz toga nauče lekcije i da će u budućnosti „pristup predostrožnosti biti glavna odrednica djelovanja od samog početka, imajući u vidu da se respiratorne bolesti mogu širiti od osobe do osobe ukoliko i dok se drugačije ne odredi“.

Panel zatim navodi da je previše zemalja zauzelo stav „sačekaj i vidi“ umjesto da pripremi agresivnu strategiju za suzbijanje zaraze, istovremeno odričući i ismevajući naučnu činjenicu koja je dovela do katastrofalnih ishoda. S druge strane, „globalne tenzije potkopale su multilateralne institucije i saradnju“. Kada je pandemija izbila, postalo je očigledno da zemlje nemaju dovoljno javnih zdravstvenih resursa da se efikasno nose sa izazovom, a ista situacija bila je i na nivou istraživanja za dijagnostiku i terapiju.

„Nedostatak planiranja i praznine u socijalnoj zaštiti doveli su do pandemije koja je dalje proširila nejednakost sa nesrazmjernim socio-ekonomskim uticajima na žene i ugroženo i marginalizovano stanovništvo, uključujući migrante i radnike u neformalnom sektoru. Pandemija je zakomplikovala stanje ljudi sa već postojećim zdravstvenim problemima. Kriza javnog zdravlja rano je presjekla obrazovanje za milione djece u nepovoljnom položaju ", navodi se u izvještaju. Sve ovo moglo bi se izbeći da je Kina djelovala brže, što su potvrdile brojne druge studije i da je međunarodna zajednica djelovala brže i odlučnije .

Panel takođe iznosi zastrašujuću činjenicu da je najmanje 17.000 ljudi iz zdravstvenog sistema umrlo od infekcije virusom korona u prvoj godini pandemije. I pozivaju vlade da učine više kako bi ih zaštitile i podržale.

Uprkos opšteprihvaćenoj tezi da su bogati opet bolje prošli, Nezavisni panel navodi da bogatstvo nije imalo uticaja na uspjeh. „Veliki broj zemalja sa niskim i srednjim prihodima uspješno je primjenio mjere javnog zdravlja koje su morbiditet i mortalitet dovele na najniži nivo“, navodi se u izvještaju.

Postoje i dobre strane globalnog odgovora, poput otvorene razmjene podataka, posebno kada je riječ o genomskoj sekvenci novog koronavirusa koji je omogućio najbrži razvoj vakcine u istoriji.

Panel predlaže da se osigura dovoljna proizvodnja i distribucija vakcina, a razvijenim zemljama da pribave potrebna sredstva. „Svaka zemlja treba sistematski i rigorozno primjenjivati nefarmaceutske mjere javnog zdravlja u skladu sa zahtjevima epidemiološke situacije uz strategiju zasnovanu na dokazima dogovorenu na najvišem nivou vlade za borbu protiv prenosa covid-19. SZO bi trebalo odmah da razvije smjernice sa jasnim ciljevima i prekretnicama koje će voditi i nadgledati sprovođenje nacionalnih i globalnih napora da se okonča pandemija “, preporuka je Komisije za rješavanje trenutne krize.

I ovo su preporuke kojima je cilj izbjeći slične krize u budućnosti:

Podignite spremnost za pandemiju i odgovor na najviši nivo političkog vođstva

Ojačati nezavisnost, ovlašćenja i finansiranje SZO

Uložite u spremnost da sprečite sljedeću krizu

Novi, operativan i brz sistem za nadzor i informisanje

Uspostavite unapred dogovorenu platformu za alate i zalihe

Obezbijediti nova međunarodna finansijska sredstva za pripravnost i odgovor na pandemiju

Nacionalni koordinatori pandemije moraju imati direktnu vezu sa šefom države ili vlade

SZO je osnovala Nezavisni panel da „obezbijedi put zasnovan na dokazima za budućnost, zasnovan na poukama sadašnjosti i prošlosti, kako bi se osiguralo da se zemlje i globalne institucije, posebno SZO, efikasno nose sa pretnjama po zdravlje. " Panel vodi Ellen Johnson Sirleaf, bivša predsednica Liberije, a njena zamjenica je Helen Clark, bivša premijerka Novog Zelanda.

Februar prošle godine definisan kao „mjesec kada smo izgubili priliku da spriječimo pandemiju“

Gospođa Johnson Sirleaf je rekla: „Situaciju u kojoj smo danas mogli smo sprečiti. Izbijanje novog patogena, Sars CoV-2, razvilo je katastrofalnu pandemiju koja je do sada ubila više od 3,25 miliona ljudi i nastavlja da ugrožava živote i egzistenciju širom svijeta. A to je zbog nebrojenih neuspjeha, praznina i kašnjenja u pripremi i odgovoru. To je dijelom bilo zbog neuspjeha u učenju iz prošlosti “.