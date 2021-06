Palestinka se autom htjela zabiti u vojnike pa ih napala nožem. Upucali su je

Kako javlja Times of Israel pozivajući se na vojne izvore, jedna se Palestinka kod mjesta Hizme nedaleko od grada Ramale na Zapadnoj obali pokušala automobilom zabiti u izraelske vojnike.

"Teroristkinja se htjela autom zabiti u vojnike u blizini Hizme, a potom ih je napala nožem", objavila je izraelska vojska u saopštenju.

Photos from the scene of the suspected attempted ramming and stabbing attack near Hizma in the West Bank pic.twitter.com/lvi9hWbtPe

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2021