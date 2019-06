Pakleno ljeto sa žestokim olujama: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

U svom izvještaju „Akjuveder“ navodi da će se područje dugotrajne vrućine protezati od Portugalije i Španije do Poljske i Mađarske.

„Vrućina će biti dugotrajnija nego prošlog ljeta, kad su rekordne temperature izmjerene u dijelovima Portugalije, Belgije, Holandije, Njemačke i Skandinavije, ali su trajale, generalno, oko nedjelju dana“, naveo je Erik Lester, jedan od „Akjuvederovih“ meteorologa.

On je istakao da se temperature više od 38 stepeni Celzijusovih mogu očekivati na potezu od sjeverne Francuske, Belgije, Holandije, prema Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj, prenio je hrvatski portal „Ekspres“.

Lengthy dry spells will lead to drought concerns and threaten agriculture in Europe this summer, as rain will be in short supply for much of the continent throughout the season. AccuWeather 2019 Europe summer forecast: https://t.co/OSXujDr1WF pic.twitter.com/1WCfB1pVKJ

— AccuWeather (@breakingweather) May 27, 2019