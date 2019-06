Pakistanski političar tokom konferencije uključio filter mačke na telefonu

"Ministar se pretvorio u mačku", jedan je od komentara.

Drugi korisnik interneta je napisao „mijau, mijau, mijau".

Konferencija je održana u Pešavaru, a lokalni zvaničnik zadužen za informiranje pojavio se s ružičastim ušima i dugim crnim brkovima, dužim od njegovih pravih.

Filter "mačka" slučajno je aktiviran tokom prijenosa konferencije, rečeno je iz pres-službe.

"Nisam bio jedini. Još dvojica zvaničnika pored mene su bila pogođena filterom mačke", izjavio je zvaničnik ležernim tonom i dodao da ne treba sve shvatiti suviše ozbiljno.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe

— Waseem Abbasi (@Wabbasi007) June 14, 2019