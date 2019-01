Pakao na aerodromu u Kanadi: Na -20 stepeni 260 putnika ostalo zarobljeno

Piloti koji nisu mogli da ih poprave su počeli da rade na altrenatovnom rešenju, koje uključuje i novi avion iz Njujorka. Ipak kako se to odužilo putnici su na Tviteru otvorili nalog "Spasite let 179", piše Independent.

Kako se incident desio noću kada carninci ne rade svi putnici su morali da čekaju jutro u avionu sa pokvareni vratima. Nešto kasnije je iz Njujorka sletio avion koji ih je vratio.

Na malom aerodromu u Kanadi ostalo je zarobljeno 260 putnika koji su se iz Njujorka zaputili u Honkgkong. Let kompanije Junajted Erlajns je sletio u malu luku jer je jednom od putnika pozlilo. Na vojnom aerodromu su ostali 15 časova, sa pokvarenim vratima na avionu dok je temperatura napolju bila -20 stepeni.

They are off and on route back to EWR as @united UA8179. #UA179 Happy travels and always know that despite what others may want you to believe #canada and #Canadians are the best neighbors. @BruceAHeyman I’m sure you will agree with me on that. @FlightAlerts_ pic.twitter.com/G80znmKhn5

— Philip Earle (@Philipearle) 20. siječnja 2019.