Njemačku pokrajinu Bavarsku, posebno Minhen i okolinu, sinoć je zahvatilo jako nevrijeme, koje je napravilo veliku štetu, a više osoba je povrijeđeno.

U pokrajini je padao grad veličine loptice za golf, dok je vjetar čupao drveće. Grad je razbio stakla na brojnim automobilima, prozorima zgrada i nanio veliku štetu na fasadama brojnih kuća.

U Ostalgoju je oluja počupala drveće, a jedno drvo je povrijedilo sedmogodišnjeg dječaka i dvojicu muškaraca.

Mediji prenose da su biciklisti stali ispod iščupanog drveta, tražeći zaklon, kada je na njih palo drugo drvo.

Dječak je zadobio teške povrede, dok su muškarci prošli s lakšim povredama.