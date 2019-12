Pacolijeva izjava ukazuje na paničan strah bivših komandanata OVK

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da izjava prištinskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija o nekakvim hiljadama stranica dokumentacije o zločinima Srba na Kosovu i Metohiji ukazuje na panični strah nekadašnjih komandanata terorističke OVK od toga da bi ih mogla sustići zaslužena kazna.

"Jasno je da je reč o novom pokušaju da se u albanskoj javnosti ponovo raspale antisrpska osećanja i istovremeno aboliraju pravi zločinci", istakao je Đurić u saopštenju.

On ocjenjuje da Pacoli ima i jednu još opasniju namjeru, a to je da pokretanjem serije krivičnih istraga protiv navodnih počinilica zločina nad Albancima izazove nemir među Srbima na Kosovu i Metohiji, jer bi se na udaru montiranih i lažnih optužnica mogli naći svi koji su uzeli pušku u ruke da bi odbranili svoje domove i porodice od terorista.

"Dosadašnja iskustva pokazuju da su se na udaru prištinskog pravosuđa zbog navodne odgovornosti za ratne zločine, po pravilu nalazili nevini ljudi, najčešće oklevetani zbog toga što je neko bacio oko na njihovu imovinu", napominje Đurić.

On je dodao da je jasno da Pacoli radi u bliskoj koordinaciji sa prištinskim zvaničnikom Kadrijem Veseljijem koji je danas bio saslušan u Hagu od Specijalnog suda za zločine OVK.

Đurić ocjenjuje da će albanska javnost na Kosmetu neminovno u jednom trenutku biti suočena sa istinom o monstruoznim zločinima nakadašnjih terorističkih vođa, a sadašnjih političkih lidera.

"Krajnje je vreme da na videlo isplivaju sva njihova zlodela, uključujući ona počinjena prema sopstvenim sunarodnicima", istakao je Đurić.

On je naveo da će ovih dana sve bivše vođe OVK pohrliti da se slikaju u Račku, kao što je to danas uradio Hašim Tači, kako bi porasli u očima albanske javnosti, ali da ih to neće spasiti od odgovornosti za sva zla koja su počinili.

"Srbija, još jednom upozoravam, neće dozvoliti da antisrpska histerija na Kosovu i Metohiji preraste u organizovanu kampanju zastrašivanja i progona nevinih ljudi, a da lažne optužnice postanu oružje za novo etničko čišćenje Srba iz naše južne pokrajine", istakao je Đurić.

Odlazeći ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli izjavio je danas da postoji 10.000 stranica dokumentacije sa "dokazima ratnih zločina koje je počinila Srbija na Kosovu".

Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači danas je boravio u Račku, gdje je izjavio da se u tom mjestu dogodio "vrhunac genocida na Kosovu", te da je "Srbija izvršila oko 400 masakra na Kosovu nad albanskim civilima, da je ubila više od hiljadu djece, da je silovano 20.000 žena i ubijeno oko 13.000 civila".